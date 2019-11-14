Суд перенес подготовительное заседание по иску Кличко на 2 декабря

Окружной административный суд Киева перенес на 2 декабря подготовительное заседание по иску мера Киева Виталия Кличко к Кабинету министров Украины и премьер-министру Алексею Гончаруку в связи с привлечением к участию по делу третьих лиц.



"Как известно, истец – Виталий Кличко просит ОАСК признать противоправными действия Кабмина Украины касательно внесения Президенту Украины представления от 4 сентября о его увольнении с должности главы Киевской городской государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий главы государства", - говорится в сообщении на сайте ОАСК.



Также киевский мер просит суд отменить предложение премьер-министра, датированное 4 сентября, об увольнении его с должности главы КГГА.



Как сообщалось, Кличко подал в суд на Кабинет министров Украины, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя Офиса президента Андрея Богдана из-за решения об освобождении его от должности главы КГГА.



8 октября ОАСК открыл производство и назначил подготовительное заседание по иску Кличко к Кабинету министров Украины и главе правительства Алексею Гончаруку на 31 октября, а потом отложил его до 14 ноября.

