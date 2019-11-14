Рябошапка отрицает давление президента на расследование по Burisma

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отрицает наличие какого-либо давления по громкому делу Burisma со стороны украинского президента или иностранных политиков.



В интервью Настоящему Времени он рассказал, что в отношении Burisma расследуется одно большое уголовное производство, в котором насчитывается несколько тысяч томов. Собственник украинской газовой компании Николай Злочевский фигурирует в «13 или 14» производствах.



При этом Рябошапка отказался прояснить, фигурирует ли в деле Burisma Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, главного политического оппонента президента Дональда Трампа.



По словам главы ГПУ, представители США «не обращались» к нему ни по официальным, ни по неофициальным каналам по делу Байдена и Burisma.



«Я абсолютно понимаю, что мне нужно делать. И какого-либо давления ни со стороны нашего президента, ни со стороны иностранных политических лиц я не ощущаю. В принципе я волен делать все, что я посчитаю правильным, и то, что соответствует закону. А не то, что хочет кто-то со стороны», — сказал Рябошапка.



Генпрокурор также подтвердил, что в ближайшее время главный прокурор по делу Burisma будет сменен, поскольку действующий прокурор Константин Кулик не прошел обязательную аттестацию.



Ранее генпрокурор заявил, что эпизод с закрытием дела компании Burisma будет пересмотрен, как и ряд других производств, фигурантом которого был в том числе Хантер Байден.



Президент США Дональд Трамп в скандальном телефонном разговоре, который состоялся в июле 2019 года, требовал от президента Украины Владимира Зеленского начать «антикоррупционное» расследование против Burisma.



Предполагаемое давление на Зеленского стало поводом для начала процедуры расследования импичмента Трампа. По мнению демократов из Палаты представителей, президент США оказывал давление на украинского коллегу с целью получить компромат на своего вероятного конкурента на выборах Джо Байдена. Сын Байдена Хантер работал в 2014−2019 годах в совете директоров Burisma.



Команда Трампа пытается доказать, что Байден-старший продвигал бизнес-интересы сына в Украине пользуясь должностью вице-президента США.

