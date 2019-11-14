В Украине вырастет минимальная пенсия

В Украине от 1 декабря пересчитают минимальную пенсию. Это предусмотрено в Государственном бюджете и связано с ростом прожиточного минимума, рассказали в эфире "Завтрака с 1+1".



Как известно, на 74 гривни вырастет минимальная выплата для тех, кто вышел на пенсию по возрасту и тех, кто имеет инвалидность. Они будут получать 1638 гривень. Увеличение выплат не коснется работающих пенсионеров.



Напомним, 8 октября сообщалось, что для того, чтобы выйти на пенсию по выслуге лет, необходимо иметь 26 с половиной лет стажа по состоянию на 11 октября 2017 года.



Как сообщал УНИАН, по данным Пенсионного фонда, общая численность пенсионеров в Украине составляет 11,3 млн.



Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2019 год с дотациями на покрытие дефицита в размере 167 млрд грн. При этом дефицит ПФУ в текущем году составляет около 30 млрд грн.

