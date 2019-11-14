В земельный законопроект внесут правки о референдуме — Милованов

В законопроект о рынке земли будут внесены правки относительно референдума.



Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на брифинге в Верховной Раде, сообщает корреспондент Укринформа.



"Поправки же вносятся между первым и вторым чтением. О референдуме будут правки. Я думаю, что парламент этот вопрос решит, и решит эффективно ", - сказал Милованов.



На вопрос о том, состоится референдум о рынке земли до того, как этот рынок заработает, министр ответил: "Я думаю, что парламент разберется с этим".



Как сообщал Укринформ, 13 ноября народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект №2178-10, предусматривающий отмену моратория на продажу земли в Украине.



В то же время Президент Владимир Зеленский предлагал провести референдум по вопросу продажи украинской земли иностранцам.

