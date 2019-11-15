Зеленский обсудил с Туском Северный поток-2

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Дональдом Туском, говорится 14 ноября в пресс-центре главы государства.



Стороны обсудили ход реализации договоренностей 21-го саммита Украина - ЕС.



Дональд Туск поздравил существенную активизацию реформ в Украине, в частности в контексте выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.



Отдельной темой разговора была энергетическая безопасность в Европе и ситуация с реализацией проекта Северный поток - 2. Собеседники согласились относительно важности безусловного соблюдения всеми государствами - членами Европейского Союза энергетического законодательства ЕС.



Президент Украины поблагодарил Дональда Туска за весомую личную роль в развитии сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом во время его пребывания в должности президента Европейского совета и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.



Со своей стороны Дональд Туск заверил в своей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реформ в нашем государстве.

