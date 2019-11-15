Турция не откажется от российских С-400 в пользу Patriot — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил отказ от российских зенитно-ракетных систем С-400 в пользу американских Patriot.



Об этом он заявил по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает Анадолу.



«Предложение полностью отказаться от закупки систем ЗРК С-400 Анкара расценивает как ограничение своих суверенных прав», — отметил он.



Эрдоган добавил, что Турция готова рассмотреть вопрос приобретения американских ЗРК Patriot не в контексте отказа от российских систем.



В июле 2019 года начались поставки российских ЗРК С-400 для нужд турецкой армии. Анкара пояснила, что контракт с Москвой «продиктован реалиями», так как воздушное пространство Турции является незащищенным.



Планы закупить российские ЗРК вызывали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали приобретение Турцией С-400 «несовместимой» с продажей F-35.

