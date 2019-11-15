Стало известно, сколько денег выделили на Раду в 2020 году

Нардепы проголосовали за постановление, утвердив смету Верховной Рады Украины на 2020 год. Об этом стало известно 14 ноября из онлайн-трансляции парламента.



За проголосовали 272 нардепа.



На осуществление законотворческой работы парламента направят 1 млрд 53 млн 383,1 тыс. грн., в том числе на оплату труда и начисления на зарплату - 642 млн 48,1 тыс. грн, а на социальное обеспечение - 314 млн 666,8 тыс. грн.



Обеспечение деятельности Верховной Рады обойдется в 907 млн 526,2 тыс. грн.



Текущие расходы в блоке автобаза составят 96 млн 898,7 тыс. грн.



Для столовой предусмотрена субсидия/трансферты в объеме 2 млн 576,5 тыс. грн.



На парламентский канал "Рада" выделили 30 млн 936,7 тыс. грн, а на "Голос Украины" - 15 млн 584,7 тыс. грн.



Всего по аппарату Верховной Рады - 2 млрд 7 млн 430,7 тыс. грн.

