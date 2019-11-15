МИД России: Украина не дала ясности об особом статусе Донбасса

На прошедшем заседании Контактной группы в Минске не удалось добиться от украинской стороны ясности относительного продления закона об особом статусе Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Очередное заседание Контактной группы состоялось в Минске 12 ноября.



"Вместе с тем хотели бы указать, что с учетом все меньше остающегося времени до конца нынешнего года растущую актуальность приобретает задача продления закона об особом статусе… К сожалению, ясности на этот счет от украинской стороны на заседании Контактной группы добиться не удалось", - сказала Захарова на брифинге.



Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

