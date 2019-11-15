Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.



Она отметила, что JIT занимается подгонкой фактов под заранее известное решение.



"Вердикт, приговор уже был вынесен сразу, а все остальное — подгонка материалов, которые бы <…> свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения", — сказала дипломат.



При этом она подчеркнула, что заявления JIT нуждаются в тщательной проверке.

"Это же какой-то абсурд. Мы с вами начинаем обсуждать то, что все-таки должно быть каким-то образом подтверждено, должно пройти какую-то экспертную оценку. Мы живем в мире, который борется с фейком, при этом мы исходим из того, что уже неоднократно по этой теме публиковались фейки, которые потом, спустя месяц-два, получали должную экспертную оценку", — добавила представитель МИД.

