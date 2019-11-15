Сахар приводит к быстрому развитию воспалительных процессов

Как передает "Российская газета" со ссылкой на открытие Университета Альберты, если человек увеличивает потребление сахара, это повышает риск развития воспалительных заболеваний кишечника. Был проведен эксперимент с грызунами. Животных разбили на две группы: первую держали на обычном корме, вторую - в течение двух дней держали на диете, на 50% состоявшей из сахарозы.



Далее у всех животных вызвали колит с помощью декстрана сульфата натрия. Оказалось, грызуны из второй группы имели большее повреждение кишечной ткани и аномальный иммунный ответ. По словам ученых, даже незначительные и непродолжительные изменения рациона способны вызвать обострение симптомов уже имеющихся воспалительных заболеваний.



Причина - микрофлора кишечника. Продукты, богатые клетчаткой, поддерживают рост полезных бактерий. Они производят короткоцепочечные жирные кислоты и важны для эффективного иммунного ответа. А вот продукты с высоким содержанием сахара и сниженное потребление клетчатки приводят к росту вредных бактерий, связанных с воспалением.

