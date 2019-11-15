Нарушения метаболизма можно скорректировать изменением питания

Эксперты призывают делать ставку на белковые продукты. Пища, богатая белками, усиливает термогенез на 15-30% - природный процесс, способствующий сжиганию жировых отложений.



В целом специалисты говорят: в рационе должны быть яйца, чечевица, брокколи и темно-зеленые листовые овощи. К блюдам лучше добавлять перец чили, имбирь и семена льна. Объем потребления кофе стоит поддерживать на умеренном уровне - этот напиток ускоряет обмен веществ на 11%. Улучшает обмен веществ и зеленый чай.



Кстати, к уникальным продуктам, также относится брусника. Университет Тампере на примере грызунов выявил удивительные свойства брусники. Одну группу мышей держали на калорийном рационе (в корме было много жиров и углеводов), что провоцировало сбои в обмене веществ и набор веса. Параллельно в телах животных развивалось воспаление, повышался сахар, холестерин.



Вторая группа питалась аналогично, но получала также порошок из брусники. Именно этот факт позволял сохранять показатели сахара и холестерина в норме, сдерживать воспаление и процесс набора веса. В отчете специалистов говорится: "Брусника может оказывать более сильное, чем предполагалось ранее, воздействие на обмен веществ и воспалительные процессы в организме".



Притом, пока точно неизвестно, какое именно вещество из брусники производит положительный эффект. В бруснике содержатся такие активные противовоспалительные соединения, как ресвератрол, кверцетин, кемпферол и проантоцианидины.

