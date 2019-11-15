Пристайко хочет "как при Нуланд"

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Вашингтон должен создать структуры, которые отвечают за отношение с Киевом, похожие на те, что существовали в 2013-2014 годах, предает BBC. Как сообщил министр, он хотел бы, чтобы в Белом доме не упраздняли должность спецпредставителя по отношениям с Украиной.

"Но все же я думаю, что надо вернуться к тому формату, который был при Виктории Нуланд, когда у нее за спиной стояла вся мощь Государственного департамента [Cоединенных Штатов]", — заявил Пристайко.



По его словам, Курт Волкер, который в сентябре подал в отставку с должности спецпредставителя США, не имел своего аппарата. Пристайко считает, что по этой причине уровень взаимодействия Вашингтона и Киева был "немного понижен".



Кроме того, дипломат заявил, что более эффективным был период, когда Нуланд занимала официальную позицию в Госдепартаменте и одновременно отвечала за Украину, имея при этом свой аппарат. "Эти люди (сотрудники аппарата — Ред.) профессионально занимаются отношениями с Украиной и видят кроме минского процесса весь спектр отношений с США", — пояснил свою позицию Пристайко.

