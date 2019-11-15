Путин выдвинул условие для нормандского формата

Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские власти должны продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса, иначе он не видит смысла во встрече в нормандском формате. Об этом он заявил журналистам после саммита БРИКС в Бразилии, передает РБК-Украина.



По его словам, закон должен быть согласован с представителями "ЛДНР", которых поддерживает Россия.



"Мы слышим от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не согласовано "ЛНР" и "ДНР", тогда все мгновенно зайдет в тупик ", - заявил Путин



Отметим, 31 декабря 2019 года действующий закон об особом статусе Донбасса теряет силу.



"31 истекает срок, дальше что? Что мы будем делать в "нормандском формате"? Это вообще ключевой вопрос ", - заявил Путин.

