Скороход и Поляков исключены из фракции "Слуга народа"

Фракция Слуга народа на заседании в пятницу, 15 ноября, приняла решение об исключении нардепов Анны Скороход и Антона Полякова. Об этом сообщил сам Поляков, пишет РБК-Украина.



По его словам, перед исключением из фракции их должны были исключить из партии.



"Покажите, что не так? по земле? я обьяснял, что можно было принять альтернативный законопроект... Правки они сделают - это незаконно. Так куда мы идем? Мы партия Богдана или партия Слуга народа... Как раз вопрос по Скороход был", - сказал он.



Причиной исключения Полякову назвали прогулы.



"Четких обьяснений нет. По прогулам... Все вы можете зайти на сайт Верховной Рады. Это просто политическая расправа и привет Андрею Йосиповичу. Буду значит позафракционным, а там будем смотреть", - заявил Поляков.



Также Анна Скороход прокомментировала исключение из фракции.



"Да, нас с Антоном исключили из фракции, действительно. Я думаю, что это позитивный момент. Потому что теперь мы сможем голосовать за програму президента, а не за лоббистские законы", - заявила он.



По словам нардепа Скороход, ее политически преследовали.



Причины исключения Скороход назвала зампредседателя фракции Евгения Кравчук, пишет LIGA.net.



Причина исключения - систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вопреки принятой позиции фракции