Суд не стал арестовывать экс-замглавы Нацбанка

Высший антикоррупционный суд в пятницу, 15 ноября, принял решение о мере пресечения председателю правления Райффайзен Банка Аваль, экс-первому заместителю Нацбанка Александру Писаруку, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



Суд не стал арестовывать банкира, назначив ему залог 5 миллионов гривен.



Писарук должен внести залог в течение 5 дней, сдать на хранение загранпаспорт, а надеть электронный браслет.

