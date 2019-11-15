Заклание

Поголовье фракции «Слуги народа» сократилось на две единицы. Прямо с утра отобрали зеленые партийные значки у Анны Скороход и Антона Полякова. О существовании у меня именно этих «слуг» узнал уже после начала скандала. Причем больше всего информации было про беременную Скороход. Страшное дело. Вы хоть знаете, кто у нее гражданский муж? Российский махинатор и рейдер, которого разыскивают все силовые структуры РФ за банкротство Пушкина. Не знал, что поэт владел одноименным банком. Нарыв вскрыл лично глава фракции Арахамия.



Говорит, что стоит погуглить, как сразу вывалится масса компромата на мужа беременного члена фракции «Слуга народа». Бывшего. И просто так совпало, что его задержали именно после того, как Анна не проголосовала за чудесную земельную реформу. Когда любой может купить сразу 200 000 гектаров «родючих» украинских черноземов. Кто у нас любой? Да ткни в кого угодно и попадешь в Коломойского.



Меня терзают смутные сомнения. Ребята, вы же понабирали в свои ряды по интернету, что вам мешало погуглить раньше и найти такой убийственный компромат на Скороход? И как-то очень вовремя выяснилось, что беременность вовсе не мешала экс-«слуге» лоббировать интересы каких-то подозрительных барыг, срывать заседания комитетов. Более того, приходил ее гражданский муж и чуть ли не избивал честных и неподкупных «слуг», угрожая отрезать им текстикулы. По контексту не ясно, правые или левые.



Почему показательные репрессии «слуг» начались именно сейчас, а не после Нового года, как обещал Зеленский в своем влоге? Ну, во-первых, мало ли что президент наобещает в своем бложике



Судя по всему, эпоха богдановско-арахамиевского террора только начинается. Какая-то активистка-волонтерка на третьем месяце из фракции «СН» анонсировала разработку «этического кодекса члена партии Зеленского». Я ждал этого

Про второго исключенца – Антона – вообще ничего сказать не могу. Вроде не свадебный фотограф, какой-то абсолютно левый чел, затесавшийся, как, впрочем, и все, в стройные ряды «Зе-команды». Его, скорее всего, «расстреляли» в подвале Рады, где проходило сборище фракции, для массовости. Три «смертника» перебор, а вот два – в самый раз. Для нагнетания атмосферы страха и репрессий. Чтобы стадо боялось даже настрочить пост в свой никчемный «Телеграм-анальчик». Не говоря уже о том, чтобы публично вякнуть против генеральной линии партии. Там у них в руководстве сплошные мракобесы вроде Потураева (после передоза ему мерещатся Сталин, Ленин и товарищ Ежов, совершающий с объектом галлюцинаций противоестественный акт) и того же Арахамии. Недавно читал выдержки из его автобиографии. Чуть не блеванул от восхищения. Как-то шел Давид по Николаеву и встретил американца, который дал ему 70 тысяч долларов. Дальше можно не читать.Почему показательные репрессии «слуг» начались именно сейчас, а не после Нового года, как обещал Зеленский в своем влоге? Ну, во-первых, мало ли что президент наобещает в своем бложике. Во-вторых, ситуация действительно стала неконтролируемой после того, как для реализации земельной «реформы» пришлось провести массовый половой акт принуждения с участием Богдана, того же Зеленского и прочих лидеров. Первая буква «эл». Мы же придерживаемся высоких стандартов новостей а ля Бородянский. И то все чуть не пошло овце под хвост. Ситуацию спас Игорь Валерьевич, посоветовавший своим «слугам» не… Не могу полностью воспроизвести совет Коломойского, хотя он, безусловно, оказался очень эффективным. В частности, Дубинский и Бужанский как зайчики нажали кнопки «за», вписав, по словам Зеленского, свои имена в учебник истории Украины. Или в ежегодный выпуск журнала «Ярбух фюр психоаналитик унд психопатологик». Землицу продали, но очень высокой ценой. «Зеленое» стадо почти вышло из-под контроля. Фракцию непрерывно сотрясали скандалы. Один шлюх снимал для анала в публично-агрессивном режиме, второй переписывался с генпрокурором, приняв его за психоаналитика, хотя тот был пранкером, третий притащил полиграф и устроил сеанс духовного стриптиза.Потребовались жесткие и быстрые меры. Массовку надо затерроризировать, а потом «покормить». Кнут и пряник. БДСМ и сено. Стандартные методы либералистической демократии.Судя по всему, эпоха богдановско-арахамиевского террора только начинается. Какая-то активистка-волонтерка на третьем месяце из фракции «СН» анонсировала разработку «этического кодекса члена партии Зеленского». Я ждал этого. Когда Потураев двинул свой наркологический спич про Ежова, сразу стало ясно: концепция «демократического централизма» и «врагов народа» начинает претворяться в жизнь. Ну как в таких условиях обойтись без морального кодекса строителя «государства в смартфоне»? Быстренько набросал несколько проверенных временем тезисов для «кодекса слуг».Первое: все члены фракции, независимо от пола, должны чисто, опрятно и сексуально одеваться. Исключение делается лишь для Арахамии, который вправе носить худи и выглядеть как троещинский гопник.Второе: преданность делу Зеленского–Богдана является высшей морально-этической ценностью «слуги народа». Портреты руководителей государства и партии в обязательном порядке должны храниться в бумажниках народных депутатов.Третье: анонимные «Телеграм-каналы» являются происками враждебной российской пропаганды. Каждый «слуга» обязывается не читать, не вести и не создавать подобные каналы. Если же ему станут известны случаи подобного гнусного поведения, то об этом следует немедленно сообщить на этической исповеди у руководства партии.