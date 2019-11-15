Названы самые неприемлемые поступки в гостях

Пользователи Reddit рассказали о грубых и неприятных поступках со стороны людей, гостивших у них. Выяснилось, что многие из них нарушали правила приличия и были невежливы.



Комментатор Wefedfd рассказал, что однажды его знакомый, придя к нему в гости, сильно напился. Несмотря на то что они не были близкими друзьями, он предложил ему заночевать, чтобы не ехать в таком состоянии домой. «Он отказался, поехал пьяным и разбил свою машину. Затем он попытался подать в суд на нас за то, что позволили ему ехать домой пьяным», — пожаловался пользователь.



Юзер под ником ductoid рассказал, что одна гостья, недавно ставшая матерью, принесла с собой плаценту, оставшуюся от новорожденного младенца. «Она положила ее в мою морозилку, где она протекала на всю еду», — пожаловался он. Другие также поведали о беспардонном поведении знакомых: они часто повреждали их имущество ради забавы, разбрасывали вещи и умышленно портили то, что им дорого. К примеру, пользователь Aceofkings9 сообщил, что, когда он был ребенком, друг семьи схватил его приставку и удалил сохранения его любимой игры.



Многие истории были связаны с гигиеной — нередко гости не убирали за собой. Один из комментаторов рассказал, что знакомый украл из его ванной дезодорант и зубную пасту. Часто конфликты происходили и между родственниками, которые имели разные взгляды на домашнее хозяйство. «Моя мама реорганизовывала мои кухонные шкафы всякий раз, когда она приходила, потому что не соглашалась с моей организационной системой», — пожаловался Thedaythemusicdied37. Один из юзеров признался, что выгнал дальнего родственника из дома за то, что тот страдал недержанием, но принципиально не носил памперсы для взрослых и испортил ему мебель.

