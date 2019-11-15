Порошенко проигнорировал допрос в Генпрокуратуре
Бывший президент Петр Порошенко в пятницу, 15 ноября, не явился на допрос в Генпрокуратуру по делу Иловайской трагедии. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник.
"Он не пришел сегодня. Но его ждут 19 ноября", - сказал он.
Неявку Порошенко подтвердил экс-нардепа Сергей Лещенко и адвокат экс-президента.
Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Порошенко вызывается на допрос на пятницу.
Как известно, Порошенко почти 20 раз проигнорировал допросы в Госбюро расследований.
Источник: Корреспондент
13:28