Порошенко проигнорировал допрос в Генпрокуратуре

Бывший президент Петр Порошенко в пятницу, 15 ноября, не явился на допрос в Генпрокуратуру по делу Иловайской трагедии. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник.



"Он не пришел сегодня. Но его ждут 19 ноября", - сказал он.



Неявку Порошенко подтвердил экс-нардепа Сергей Лещенко и адвокат экс-президента.



Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Порошенко вызывается на допрос на пятницу.



Как известно, Порошенко почти 20 раз проигнорировал допросы в Госбюро расследований.

