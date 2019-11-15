Венецию закрыли для круизных лайнеров

Круизные суда не будут заходить в Венецию до 21 ноября из-за крупнейшего в истории города наводнения, сообщает в пятницу портал Cruise Passenger.



"В Венеции объявлено чрезвычайное положение. Серьезное наводнение вызвало хаос. Власти приняли решение закрыть город для круизных лайнеров на шесть дней, до 21 ноября. Вместо Венеции круизные суда направляются в города Равенна и Триест", - пишет портал. Рейсы были запланированы у таких компаний, как Norwegian Cruise Lines, MSC Cruises и Costa Cruises.



Как отмечает портал, круизный терминал открыт и используется для трансфера пассажиров, которые в этом нуждаются. Также там нашли кров жители города, у которых затопило дома.



В то же время, авиарейсы в Венецию осуществляются в обычном режиме. Согласно данным сервиса FlightRadar 24, задержек и отмен рейсов в международном аэропорту Марко Поло в пятницу нет.



Уровень воды в Венеции во вторник поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в Венеции поднималась только в 1966 году. Тогда уровень воды достиг отметки в 194 см.



В среду пиковый уровень воды в городе превысил 140 см. Во время наводнения затопило центральную площадь Венеции Сан-Марко, одну из главных достопримечательностей города. Вода залила крипту находящегося на площади собора Святого Марка, в залах самого собора уровень воды превысил 1 метр.

