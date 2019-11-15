Коломойский не является представителем власти - пресс-секретарь Зеленского

Бизнесмен Игорь Коломойский не является представителем власти и команды президента Украины Владимира Зеленского и не уполномочен говорить от имени государства, подчеркивает пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.



"Игорь Коломойский не является ни представителем власти, ни членом команды Владимира Зеленского. У него нет полномочий говорить от имени Украины или Офиса президента, и с ним не обсуждаются государственные дела", - написала она в своем Twitter в пятницу.

