Польша уведомила Газпром о намерении расторгнуть контракт на импорт газа

Польская нефтегазовая компания PGNiG завершает сотрудничество с Газпромом. Польша больше не будет покупать российский газ у российского монополиста после 2022 года. Об этом пишет "Польское радио" со ссылкой на заявление компании, передает УНН.



"PGNiG направил Газпрому заявление о намерениях разорвать Ямальский договор 31 декабря 2022 года. Согласно контракту, стороны соглашения обязаны подать заявление о дальнейшем сотрудничестве после 2022 года за три года до предполагаемого окончания срока его действия 31 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.



В PGNiG отметили, что предыдущие мероприятия компании, связанные с диверсификацией направлений импорта газа в Польшу после 2022 года, в частности, подписание контрактов на поставку сжиженного газа, приобретение месторождений природного газа в Северном море и мероприятия, осуществляемые оператором транспортной системы в рамках развития газотранспортной системы, являются подходящими для обеспечения энергетической безопасности страны и позволяют закончить действие Ямальского договора в соответствии с его положениями.



В издании напомнили, что уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в сентябре подчеркнул, что Польше не будет нужен российский газ. Он добавил, что Газпром является монополистом и "мы вырвемся из этой монополии".



Подписанный в 1996 году Ямальский контракт предусматривает поставку примерно 10 млрд кубометров газа в год. Согласно навязанному Газпромом принципу "бери или плати" Польша должна принимать не менее 8,7 млрд кубометров российского газа, пишет издание.

