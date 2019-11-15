Сивохо представил план "ментального" возвращения Донбасса

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергей Сивохо назвал пять шагов, которые призваны помочь "ментально вернуть" людей на временно оккупированных территориях. Об этом он написал в Facebook.



Сивохо предлагает:



- "вернуть старикам пенсии";



- найти возможность компенсировать ущерб за разрушенное и утраченное из-за "конфликта на Донбассе" жилье;



- дать украинские документы 140 000 детей, которые родились на оккупированных территориях;



- упростить порядок пересечения КПВВ и создать на них "нормальные человеческие условия";



Ранее Сивохо озвучил первый шаг по возвращению Донбасса. Он напомнил, что основная масса людей, пересекающих линию разграничения, - это пожилые люди, которые больше всех страдают от процедур прохождения КПВВ.



Напомним, Сивохо сомневается в правдивости опубликованных 9 ноября данных соцопроса на неподконтрольных территориях Донбасса.

