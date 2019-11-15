Соучредитель Википедии создал новую соцсеть

Соучредитель Википедии Джимми Уэйлс запустил социальную сеть WT: Social.



Об этом сообщает Techspot со ссылкой на Financial Times.



"Соучредитель Википедии Джимми Уэйлс запустил социальную сеть под названием WT: Social. Платформа имеет целью конкурировать с Facebook и Twitter", - говорится в публикации.



Как отмечается, существовать новая соцсеть будет, как и Википедия, на пожертвования пользователей.



По мнению Уэйлса, главной проблемой соцсетей является именно реклама, на которой строятся бизнес-модели. В результате пользователи получают информацию низкого качества.



Издание напоминает, что два года назад Уэйлс запустил онлайн-издание Wikitribune, предназначенное для борьбы с фейковыми новостями. Но оно не стало популярным, и теперь Уэйлс изменил подход и перезапустил Wikitribune как WT: Social.



На сайте так же будут размещаться статьи, но, в отличие от Facebook, где лента публикаций формируется в зависимости от количества лайков, комментариев и других факторов, в WT: Social будет использоваться хронологический порядок.



WT: Social начала работать месяц назад и на данный момент насчитывает около 50 тысяч пользователей.



Зарегистрироваться на платформе можно бесплатно. Однако пользователи попадают в "короткий" список ожидания, если они не пожертвуют деньги ($12,99 в месяц или $100 в год) или не пригласят друзей зарегистрироваться.



Уэйлс рассчитывает достичь цели в 50-500 млн пользователей и уверяет, что соцсеть не будет передавать личные данные третьим лицам.

