Трамп: Мне не нужна Украина для победы над Байденом

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины, чтобы победить своего будущего соперника на выборах 2020 года Джо Байдена. Об этом Трамп рассказал, выступая перед своими сторонниками в Луизиане.



"Обратимся за помощью к Украине, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю", – сказал он.



Также американский глава добавил, что на прошлых выборах ему удалось победить "династию Бушей, затем – династии Клинтонов и Обамы".

