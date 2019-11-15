Трамп: Мне не нужна Украина для победы над Байденом
Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины, чтобы победить своего будущего соперника на выборах 2020 года Джо Байдена. Об этом Трамп рассказал, выступая перед своими сторонниками в Луизиане.
"Обратимся за помощью к Украине, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю", – сказал он.
Также американский глава добавил, что на прошлых выборах ему удалось победить "династию Бушей, затем – династии Клинтонов и Обамы".
Источник: Корреспондент
16:25