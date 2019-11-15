Украинцев на выходных порадует по-осеннему теплая погода

В выходные дни кардинальных изменений температуры воздуха в Украине не ожидается, сообщает Укргидрометцентр. В субботу в Украине без осадков. В западных, южных и центральных областях ночью, утром местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°, на Закарпатье и в Одесской области ночью 6-11°, днем 14-18°, в восточной части ночью около 0°, днем 4-9° тепла.



В Киеве в субботу без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 9-11°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 ноября самая высокая температура днем была +18,0 в 2002г., самая низкая ночью -13,4 мороза в 1896г.



В воскресенье в Украине без осадков.



Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.



Температура в западной части и на юге Одесской области ночью 3-8° тепла, днем 9-14°, на Закарпатье до 18°; на остальной территории ночью 2-7° тепла, в восточных областях и на севере Левобережья 0-2° мороза, днем 6-12° тепла.



В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 9-11°.

