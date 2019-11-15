Витренко о "скидке" на газ от Путина: он и так должен быть на 20-25% дешевле

Газ из России и так должен быть на 20-25% дешевле, чем газ из Европы, поскольку Газпром при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу.



Об этом исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко написал в Facebook.



"Газ из России и так должен быть на 20-25% дешевле, чем газ из Европы, поскольку Газпром при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу. Причем, поскольку газ в Европу идет в частности через Украину, то при прямых поставках в Украину Газпром меньше подает газа для транзита в Европу, соответственно меньше платит за транзит газа Украине. соответственно, если Газпром меньше платит, то Украина меньше получает", - пояснвы Витренко.



По его словам, 20-25% - это не скидка, это нормальная цена, "причем следствием которой может быть снижение доходов Украины от транзита".



Он отметил, что в Украине есть возможность иметь такую "нормальную" цену если европейский антимонопольный орган сделает так, чтобы Газпром не злоупотреблял своим доминирующим положением на европейском рынке: "например, если разблокирована возможность для других компаний получать газ на границе России".



"Поэтому скидку справедливо считать по отношению к уровню "цена на немецком рынке минус стоимость транспортировки от границы России до Германии". Причем скидка в 20-25%, учитывая будущие объемы импорта газа, не сможет реалистично компенсировать отказ от $3 млрд, которые нам сейчас должен уплатить Газпром по решению Стокгольмского арбитража", - добавил Витренко.



Напомним, Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение о транзите газа с Украины по сниженным на 20-25% ценам :



"Мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу и по поставкам самого газа в Украину по цене ниже чем Украина получает российский газ по реверсу со стороны Европы. Я хочу, чтобы всем было понятно, что невозможен никакой реверс. Если мы будем напрямую поставлять газ в Украину, мы готовы даже снизить цену до 20 и даже 25%", - заявил Путин.

