Рада запретила приватизацию подземных газохранилищ

Верховная Рада проголосовала за устранение несогласованностей в тексте закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа". Внесена норма о запрете приватизации подземных газовых хранилищ.



Соответствующее решение поддержали 292 народных депутата, сообщает корреспондент Укринформа.



"Мы говорили о том, что у нас могут быть ошибки. Они есть. Этими поправками мы регулируем вопросы, что газохранилище, как и другие части ГТС, остаются в полной 100% собственности государства. Ни аренда, ни отчуждение, ни концессия, ни передача в управление ... Я бы хотел извиниться, что мы допускаем такие ошибки. Надеюсь, что в дальнейшем их будет меньше", - сказал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, представляя документ в сессионном зале.



Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что правки предварительно согласовали с европейскими партнерами.



"Этот законопроект мы предварительно согласовали с нашими европейскими партнерами. Он дает нам возможность сделать сертификацию и выйти на переговоры. Любое промедление - вопреки интересам Украины", - подчеркнул Оржель.

