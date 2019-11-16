В США начали расследование в отношении адвоката Трампа

Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении личного адвоката президента страны Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, сообщает Bloomberg. По данным издания, прокуроры изучают возможность нарушений со стороны Джулиани и обоснованность отсутствия его регистрации в качестве иностранного агента. Как сообщает издание Wall Street Journal, следователи проверяют, получал Джулиани выгоду от газового бизнеса в Украине, который поддерживали его клиенты.



Мими Рока, бывший федеральный прокурор в Южном округе Нью-Йорка, рассказала Bloomberg, что "не удивится", если Джулиани будет предъявлено обвинение в результате федерального расследования.



Как известно, Джулиани является ключевой фигурой в расследовании о начале процедуры импичмента Трампа. Законодатели также изучают, какую роль Джулиани сыграл в давлении на президента Украины Владимира Зеленского для расследования деятельности политических конкурентов Трампа.

