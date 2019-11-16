Зеленский утвердил штрафы за перевозку детей без автокресел

Зеленский утвердил штрафы за перевозку детей без автокресел

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся штрафы за перевозку детей без автокресел, сообщила пресс-служба главы государства.

"Закон дополняет ст.121 кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП) новыми частями, согласно которым за нарушение правил перевозки детей на водителя налагается штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное правонарушение, совершенное в течение года, наказывается штрафом в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в сообщении.

Согласно закону, на органы Нацполиции возлагается обязанность рассматривать дела об админправонарушениях относительно нарушения правил перевозки детей.

"Реализация закона обеспечит осознание степени ответственности лиц, которые перевозят детей, и тем самым повысит уровень безопасности детей на дороге, будет способствовать уменьшению дорожно-транспортного травматизма и смертности детей", - сказано в сообщении.