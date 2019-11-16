Руководить Укравтодором будет "слуга народа"

Правительство Украины назначило главой Укравтодора нардепа от Слуги народа Александра Кубракова. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. "Первоочередной задачей Укравтодора Кубраков назвал полное обновление руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а также руководства ГАК Автомобильные дороги Украины. Будущий председатель Укравтодора также планирует сделать ревизию подготовки к зимнему сезону и подготовить планы восстановления дорог на 2020 год", - рассказали в Кабмине.



Александру Кубракову 37 лет. Он родился в Первомайске Днепропетровской области.



Работал советником мэра Киева Виталия Кличко по вопросам IT и технологий. Занимался внедрением единой системы документооборота в киевской мэрии, также писал стратегию развития транспорта Киева по заказу Всемирного банка.



Участвовал в запуске услуги проводного интернета от Киевстара. В офисе эффективного регулирования BRDO отмечал за IT-сектор.



Специализируется на теме "государство в смартфоне" и внедрения 4G.

