В Ватикане откроют приют для бездомных

Один из домов на территории Ватикана будет передан под приют для бездомных. Об этом сообщило пятницу итальянское агентство ANSA, передает УНН.



По данным агентства, речь идет о здании, что представляет определенную архитектурную ценность, в котором ранее занимали место монахини и администрация по управлению наследием Святого престола. Предполагается, что приют будет рассчитан на 50 мест, хотя сначала планируется принять 30-35 нуждающихся. По данным агентства, на открытии приюта вечером в пятницу будет присутствовать лично Папа Франциск.



Как отмечает агентство, эта очередная инициатива понтифика в пользу бездомных и бедняков осуществляется по его поручению Службой папских милостей в рамках программы “Пятницы милосердия”. Ранее для бездомных под колоннадой Бернини, обрамляющей площадь Святого Петра, устраивали душевые и приглашали парикмахера. Ватиканские служащие регулярно раздают им зонтики и теплую одежду, а также пищу и мороженое по праздникам. Один из бездомных был похоронен на историческом тевтонском кладбище за стенами папского города-государства. Однажды понтифик пригласил бездомных с площади Святого Петра в “Дом Святой Марты”, где живет, отметить его день рождения.

