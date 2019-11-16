В книгу рекордов Гиннеса вошло 52 украинца

В Национальном Реестре Рекордов Украины с 1989 года зафиксировано 52 украинца, которые вошли в книгу рекордов Гиннеса. Об этом корреспонденту сообщили УНН в Национальном Реестре Рекордов Украины.



"Национальный Реестр Рекордов работает с 1989 года. За всю историю 52 украинца вошли в книгу рекордов Гиннеса", - сообщили в Реестре.



Так, в 2018 году Национальный Реестр Рекордов зарегистрировал юбилейный 50 рекорд. За последний год были внесены в мировую книгу рекордов Гиннеса еще два силовых достижения - отжимания от пола в стойке на руках - рекордсмен из Днепра Виктор Набок. А также львовский силач Олег Тягнизуб, который протянул зубами корабль весом 614 тонн.



"Всего с начала 2019 года по состоянию на сегодня (4 ноября - ред.) у нас зарегистрировано 470 рекордов. Но заявок поступило в три раза больше. То есть, к реализации идеи доходит лишь треть претендентов на рекорд", - сообщили в Реестре.



Среди областей Украины, кроме Киевской, в тройку лидеров по количеству поставленных рекордов входят Харьковская, Днепропетровская области, а третье место между собой делят Львовская и Одесская.



Добавим, что сейчас Национальный Реестр Рекордов обрабатывает заявки на установление рекорда по количеству полученных высших образований, а также сдачи наибольшего количества ВНО.

