ВАКС завтра рассмотрит по существу дело Насирова

Высший антикоррупционный суд рассмотрение 19 ноября по сути дело ексголовы Государственной фискальной службы Романа Насирова и руководителя департамента ГФС Владимира Новикова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.



“В Высшем антикоррупционном суде состоится рассмотрение дела по существу по обвинению бывшего председателя и руководителя одного из департаментов Государственной фискальной службы Украины. Заседание состоится 19 ноября в 16:15”, — говорится в сообщении.



Как уже сообщалось, бывший председатель ГФС Роман Насиров и руководитель департамента Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).



Сторона обвинения считает, что бывший председатель Государственной фискальной службы Украины в течении 2015 — 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8 созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО “Фирма “Хас”, ООО “Карпатнадраинвест”, ООО “Надра Геоцентр”.



Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, повлекшее тяжкие последствия в виде не поступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.

