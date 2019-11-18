В этом году гриппом могут заболеть больше 6 млн украинцев

В Украине в эпидемическом сезоне 2019/2020 года гриппом могут заболеть до 6,7 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава в понедельник, 18 ноября. "В течение сезона гриппом и ОРВИ 2019/2020 переболеет от 4,8 млн до 6,7 млн человек согласно последним данным", - говорится в сообщении.



В ЦОЗ напомнили, что грипп - это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Грипп имеет симптомы, подобные признакам ОРВИ, но гораздо опаснее.



Симптомы гриппа: внезапное начало болезни; головная боль; ломота в мышцах и суставах; боль в горле; повышение температуры тела до 38 ° С и более; кашель, в отдельных случаях - рвота и понос.



Вирус гриппа передается воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем (вирусные частицы переносятся воздухом от больного человека к здоровому во время разговора, кашля, чихания), вследствие тесного контакта (пребывание на расстоянии около 2 м).



При первых симптомах обязательно обращайтесь к семейному врачу. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.



В ЦОЗ отмечают, что лучшей профилактикой гриппа является ежегодная вакцинация, которая уменьшает риск заболеть гриппом, а также уменьшает риск серьезных осложнений, госпитализации и смерти.

