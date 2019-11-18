Менеджер британского боксера хочет организовать бой с Усиком

Менеджер британского боксера Дерека Чисоры Дэвид Хэй заявил о желании организовать бой своего клиента с украинцем Александром Усиком. Слова Хэя приводит Sky Sports.



"Бой против Джозефа Паркера еще может состояться, но для меня Усик - приоритетный вариант. И я, и Дерек хотим, чтобы бой с ним состоялся, - сказал Хэй.



"Паркер снялся с поединка против Чисоры по его собственной вине. Но он все равно стал бы просто ступенькой на пути к бою с Усиком. Поединок за звание претендента на пояс WBO против Усика намного важнее. Он непобежденный боксер и бесспорный чемпион", - добавил менеджер.



