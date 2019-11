Tesla инвестирует около 4 млрд евро в свой первый европейский завод

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. планирует инвестировать в свой первый европейский завод около 4 млрд евро, сообщают агентство dpa и газета Bild am Sonntag.



Ожидается, что после завершения первого этапа строительства на предприятии будут работать свыше 3 тыс. человек. В дальнейшем число сотрудников возрастет до 7-8 тыс. человек.



Начало строительства завода запланировано на первый квартал 2020 года. Он будет расположен в небольшом населенном пункте Грюнхайде, примерно в 40 км к юго-востоку от Берлина.



Выпуск первых электромобилей, которыми станут Model Y, должен стартовать до конца 2021 года. Общий объем производства составит до 150 тыс. электрокаров в год, сообщает Deutsche Welle.



В соответствии с соглашением о намерениях, заключенным между Tesla и правительством федеральной земли Бранденбург, где расположен Грюнхайде, завод займет 300 га. Обе стороны будут стараться "как можно скорее принять обязательные решения" по проекту, цитирует документ Bild am Sonntag. По информации издания, американский производитель намерен выкупить еще около 10 га у расположенного рядом центра грузовых перевозок. В случае согласия со стороны правительства ФРГ и Евросоюза Tesla может рассчитывать на государственную поддержку в размере около 300 млн евро.



О планах построить под Берлином Gigafactory 4 глава Tesla Илон Маск объявил 12 ноября в столице ФРГ на церемонии вручения ему премии "Золотой руль", присуждаемой еженедельниками Bild am Sonntag и Auto Bild.



Свой первый завод за пределами США Tesla открыла в Китае. В конце октября компания объявила о том, что электромобили Model 3, которые выпускаются в Шанхае на заводе под названием Gigafactory 3, стали доступны для предварительного заказа. Ожидается, что первая партия будет передана клиентам в начале 2020 года.