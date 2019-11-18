Тимошенко обжалует законность запуска рынка земли без всеукраинского референдума

Глава парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко завила, что вместе с коллегами по парламенту подаст представление в Конституционный суд Украины с целью проверить, соответствует ли нормам Основного закона проект закона о создании рынка сельскохозяйственных земель без проведения всеукраинского референдума.



"Один из пунктов нашего плана - обратиться в Конституционный суд за трактовкой: может ли Верховная Рада, президент принимать и подписывать законы о распродаже сельскохозяйственных земель без всеукраинского референдума, на котором люди смогут сказать, хотят ли они продавать свою землю, или нет", - заявила Тимошенко во время пресс-конференции в понедельник.



Лидер фракции "Батькивщина" утверждает, что ее команда изучила Конституцию и, ссылаясь на ее положения о том, что земля и ее недра принадлежат народу Украины, подала в КС представление.



Также Тимошенко обратилась в КС с письмом, в котором требует рассмотреть ее заявление в срочном порядке. Таким образом, отметила политик, у Конституционного суда будет месяц, чтобы ответить на иск представителей "Батькивщины", а значит любое рассмотрение в парламенте законопроектов, касающихся оборота земель сельскохозяйственного назначения будет невозможен.

