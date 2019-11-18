В Кабмине начали внедрение инструментов Google – Дубилет

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что официально стартовали плотный проект по внедрению инструментов Google в Кабинета министров Украины.



"Мы официально стартовали пилот по внедрению инструментов Google в Кабмине. Мы договорились с Google, что нам предоставляют 1 000 бесплатных аккаунтов. За это мы им очень благодарны", - написал Дубилет на своей странице в социальной сети Facebook.



Министр отметил, что, прежде всего, рассчитываю на внедрение Google Docs и Spreadsheet. "Вы даже не представляете, сколько времени тратят государственные служащие из-за того, что не могут просто "зашерить" (поделиться – ИФ) документы и работать над ними вместе. Вместо этого куча времени уходит на логистику бумажек и черчению по ним карандашами", - сетует он.



Также Дубилет рассчитывает на использование Google Forms.



"Сейчас, если надо собрать информацию от других госорганов или сотрудников, на это уходит куча времени, потому что информация собирается через документы и затем систематизируется вручную", - добавил он.



Министр отметил, что этой неделе официально начались курсы обучения первых групп сотрудников Кабмина.



"Конечно, есть случаи, когда инструменты Google использовать нельзя (например, информация с ограниченным доступом), но таких случаев немного. Все это очень базовые вещи, к которым бизнес давно привык, но в государственных органах часто приходится начинать именно с таких базовых вещей", - констатировал Дубилет.

