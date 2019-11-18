Выборы в Беларуси не отвечали демократическим стандартам - БДИПЧ ОБСЕ
Прошедшие в Белоруссии 17 ноября парламентские выборы не соответствовали демократическим стандартам, заявила специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт.
"Парламентские выборы не соответствовали важным демократическим стандартам", - сказала Седерфельт на пресс-конференции в Минске.
Она также отметила, что "ПАСЕ разочарована тем, что Беларусь не выполняет рекомендации по улучшению избирательного процесса". При этом Седерфельт считает, что "выборы были хорошо организованы".
Источник: Интерфакс-Украина
15:36