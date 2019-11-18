«Полезная программа»: как выбрать свежую и качественную печенку?

Во вторник, 19 ноября, в 10:00 на «Интере» выйдет новый выпуск ток-шоу о качестве жизни «Полезная программа», посвященный печени. Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, чем отличаются виды печени и на что обращать внимание при выборе этого субпродукта?



Говяжья, свиная, куриная, утиная, баранья… Печень не только вкусный, но и очень питательный и полезный продукт. Правильно приготовленное блюдо из печени обеспечивает организм дневной нормой белков, микроэлементов и витаминов А, В и С. Кроме того, употребление этого продукта способствует повышению уровня гемоглобина в крови, так как в нем содержится много железа. Главное, чтобы печень была свежей и качественной.



Какую печенку лучше покупать? На что следует обращать внимание, выбирая этот продукт? И как не накормить свою семью просроченным товаром?



«Говяжья печень считается самой диетической и безопасной, ведь для лечения коров антибиотики применяют гораздо реже, чем для свиней и кур, – рассказывает эксперт «Полезной программы», технолог Андрей Бабаев. – Покупая печень в магазине, обязательно обращайте внимание на упругость и структуру ее поверхности. Она должна быть гладкой, чистой, без сгустков крови, сосудов, узлов. Свежая печень имеет сладковатый запах. Если запах кислый – печень просрочена. Также лучше отказаться от покупки, если на поверхности этого продукта есть темные пятна или край печенки значительно темнее остального куска. Это признак того, что печень была разморожена или уже начался период распада».



Как избавиться от горького привкуса? В чем главный секрет фуа-гра? И как пожарить печень, чтоб она осталась мягкой? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: технолог Андрей Бабаев, врач-гастроэнтеролог Инна Бутько, шеф-повар Александр Абрамов. Звездный гость проекта – певица СолоХа.



«До «Полезной программы» даже не подозревала о том, какая печень самая калорийная, – говорит СолоХа. – Думала, что свиная, а оказалось – куриная. Также во время ток-шоу узнала новые рецепты ее приготовления. А еще – продегустировала всевозможные виды печени: куриную, утиную, свиную, говяжью и баранью. Мой вывод прост: не бойтесь экспериментировать с ней на кухне. Ведь печенка чрезвычайно богата полезными веществами, а при умелом приготовлении еще и невероятно вкусна. Будем здоровы!»



Выпуск ток-шоу «Полезная программа», посвященный печени, смотрите завтра, 19 ноября, в 10:00 на телеканале «Интер».







Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие выпуски «Полезной программы».



В среду, 20 ноября, в 10:00 на «Интере» – выпуск о том, на что обращать внимание при выборе моркови.



Знаете ли вы, что первая в мире морковь была фиолетового цвета и горьковатой на вкус? Поэтому использовали только ее ботву и то – исключительно в лечебных целях. Привычные для нас оранжевые, сладкие и сочные плоды селекционеры вывели только в XVII веке. И теперь без морковки не обходится ни одна хозяйка. Как правильно выбирать морковь? Вся ли она одинаково полезна? Как употреблять морковь, чтобы она лучше усваивалась организмом. Улучшает ли она зрение? И существует ли блюдо под названием «корейская морковь» в самой Корее? На эти и многие другие вопросы ответили эксперты ток-шоу, среди которых – певица Мила Нитич.



В четверг, 21 ноября, в 10:00 на «Интере» – программа о сметане.



В Америке ее называют sour cream – кислый крем, во Франци – сreme frache – свежий крем, в Англии – soured cream – соленый крем. В Украине сметана – продукт, без которого не обходится ни одна семья. Почему она остается популярной на протяжении многих лет? Как правильно употреблять сметану разной жирности? На что надо обращать внимание, чтобы выбрать качественный продукт? Как отличить настоящую сметану от фальсификата? Может ли быть сметана без молока? И что лучше действует на кожу – дорогой крем или обычная сметана? Звездный эксперт ток-шоу – певица Ярослава Руденко.



А в пятницу, 22 ноября, в 10:00 в эфир «Интера» выйдет выпуск «Полезной программы» о фарше.



Говяжий, свиной, куриный… Фарш – продукт универсальный и просто необходимый на любой кухне. Многие хозяйки хранят в морозильнике не одну упаковку про запас. Почему мясо лучше употреблять в виде фарша? Из чего производится качественный фарш? Как выбрать безопасный продукт? Что в него могут добавить производители, чтобы увеличить срок годности? Чем может грозить употребление продукта с соей? Сколько должен стоить настоящий полуфабрикат? Можно ли пробовать сырой продукт? Где можно купить экзотические виды фарша из баранины, гуся, лося и кролика? И в чем разница во вкусе между перекрученным и рубленым фаршем? Ответы на эти и многие другие вопросы – в очередном выпуске «Полезной программы». Звездная гостья ток-шоу – певица Марина Одольская.



В ток-шоу может обратиться каждый. Если вам продали некачественный товар, у вас есть жалобы, предложения и советы, пишите на сайт проекта https://korysno.inter.ua/ или звоните на горячую линию: 067-879-55-91.

