Директор Wizz Air предлагает отказаться от бизнес-класса в самолетах

Директор лоукостера Wizz Air Йожеф Варади призвал авиакомпании отказаться от бизнес-класса на рейсах до 5 часов, чтобы бороться с изменениями климата.



Об этом пишет Forbes.



По словам Варади, это станет одним из шагов в борьбе с изменениями климата.



«Бизнес-класс надо отменить. Из-за пассажиров бизнес-классов объемы выбросов углекислого газа вдвое больше в сравнении с пассажирами эконом-класса», — отметил он.



Как сообщают в Wizz Air, в мае на одного пассажира компании приходилось 56,5 граммов углекислого газа за один километр.

