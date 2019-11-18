Директор Wizz Air предлагает отказаться от бизнес-класса в самолетах
Директор лоукостера Wizz Air Йожеф Варади призвал авиакомпании отказаться от бизнес-класса на рейсах до 5 часов, чтобы бороться с изменениями климата.
Об этом пишет Forbes.
По словам Варади, это станет одним из шагов в борьбе с изменениями климата.
«Бизнес-класс надо отменить. Из-за пассажиров бизнес-классов объемы выбросов углекислого газа вдвое больше в сравнении с пассажирами эконом-класса», — отметил он.
Как сообщают в Wizz Air, в мае на одного пассажира компании приходилось 56,5 граммов углекислого газа за один километр.
Источник: Укринформ
16:00