В Киеве разыскивают водителя, который наехал на ребенка во дворе

Возле многоэтажки в Голосеевском районе города Киева произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Об этом корреспонденту УНН сообщила старший инспектор Голосеевского управления полиции Кристина Кирякова.



Так, после наезда на мальчика 2011 г.р., водитель Chevrolet Aveo скрылся с места происшествия - и сейчас действует специальная полицейская операция.



"Такая информация подтверждается. Сейчас действует специальная операция (полицейская) по установлению водителя, который поехал. Мать повезла своего ребенка в больницу. А какие травмы, я не могу вам объяснить", - сообщила Кирякова.



Следственные действия продолжаются.

