В ГБР создано подразделение по расследованию дел Майдана

В Государственном бюро расследований создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах, сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Телеграм-канале. По словам Трубы, в подразделение отобраны лучшие, профессиональные следователи, чтобы эффективно работать над "делами Майдана" дальше.



"Как только ГПУ завершит все процессуальные действия и передаст нам материалы уголовных производств, следователи приступят к работе", - сказано в сообщении.



Директор ГБР напомнил, что 20 ноября Генпрокуратура завершает досудебное расследование по всем уголовным производствам, после этого у них есть 3 месяца для того, чтобы передать все материалы в ГБР. "Сейчас в прокуратуре продолжается инвентаризация материалов, как только коллеги ее завершат, мы готовы расследовать "дела Майдана" – отметил Труба.



Как сообщалось, адвокат Евгения Закревская сообщила, что следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября на неопределенное время, потому что Верховная Рада "не успела" проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР и вернуться к этому вопросу сможет только 3 декабря.



17 ноября адвокатская совещательная группа, которая объединяет адвокатов семей Небесной сотни потребовала созвать внеочередную сессию Верховной Рады, чтобы следствие по делам Майдана не остановилось.



18 ноября в партии "Голос" заявили, что настаивают на созыве внеочередной сессии Верховной Рады для того, чтобы расследование по делам Майдана не остановилось. Соответствующее письмо фракция партии "Голос" направила председателю Верховной Рады.



Позже Разумков назвал нереалистичным созыв внеочередной сессии для принятия закона о Государственном бюро расследований, как того требуют адвокаты "Небесной сотни", чтобы не остановилось следствие по делам Майдана.

