Зеленский объявил конкурс на должность замглавы Госуправделами

Президент Украины Владимир Зеленский объявил конкурс на должность заместителя руководителя Государственного управления делами (ГУД).



Соответствующее распоряжение президента Украины №404/2019-рп от 18 ноября 2019 года обнародовано на сайте главы государства.



"Согласно части второй статьи 23 закона "О государственной службе" объявить конкурс на занятие вакантной должности заместителя руководителя Государственного управления делами", - говорится в сообщении.



Данным распоряжением также утверждены условия проведения конкурса на занятие вакантной должности заместителя руководителя Госуправделами.

