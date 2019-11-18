Зеленский объявил конкурс на должность замглавы Госуправделами

Зеленский объявил конкурс на должность замглавы Госуправделами

Президент Украины Владимир Зеленский объявил конкурс на должность заместителя руководителя Государственного управления делами (ГУД).

Соответствующее распоряжение президента Украины №404/2019-рп от 18 ноября 2019 года обнародовано на сайте главы государства.

"Согласно части второй статьи 23 закона "О государственной службе" объявить конкурс на занятие вакантной должности заместителя руководителя Государственного управления делами", - говорится в сообщении.

Данным распоряжением также утверждены условия проведения конкурса на занятие вакантной должности заместителя руководителя Госуправделами.