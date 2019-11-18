Украина вышла еще из одного соглашения СНГ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №851/2019 "О выходе Украины из Соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств - участников Содружества Независимых Государств". Текст данного указа опубликовала пресс-служба Офиса Президента в понедельник, 18 ноября, сообщает УНН.



"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: выйти из Соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств - участников Содружества Независимых Государств, совершенного в г. Ташкент 15 мая 1992 года", - говорится в указе.

