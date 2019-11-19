В проект подозрения Порошенко могут внести правки

В Генпрокуратуре изучают направленный им Госбюро расследований проект сообщения о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко в рамках досудебного расследования уголовного производства. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка журналистам в понедельник, пишет Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, уголовное производство касается возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.



"В Генпрокуратуре Украины эти материалы есть, они отрабатываются соответствующими структурными подразделениями... в ближайшее время будет принято процессуальное решение", - сказал Рябошапка.



При этом он не исключил, что в документы может потребоваться внести определенные правки.



Напомним, что в ГБР подтвердили, что подготовили подозрение Петру Порошенко.

