В проект подозрения Порошенко могут внести правки
В Генпрокуратуре изучают направленный им Госбюро расследований проект сообщения о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко в рамках досудебного расследования уголовного производства. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка журналистам в понедельник, пишет Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, уголовное производство касается возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.
"В Генпрокуратуре Украины эти материалы есть, они отрабатываются соответствующими структурными подразделениями... в ближайшее время будет принято процессуальное решение", - сказал Рябошапка.
При этом он не исключил, что в документы может потребоваться внести определенные правки.
Напомним, что в ГБР подтвердили, что подготовили подозрение Петру Порошенко.