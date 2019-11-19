В Зе-команде озвучили варианты предельной концентрации земли в одни руки

Ко второму чтению законопроекта №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" депутаты найдут компромисс по вопросу предельной концентрации земли сельхозназначения в одних руках после снятия моратория на ее продажу.



Об этом заявил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко после проведения дискуссий с участниками процесса и заинтересованными сторонами, передает Интерфакс-Украина.



"Наиболее дискуссионное, что у нас сегодня осталось, и то, вокруг чего у нас будет в парламенте жаркая дискуссия, это вопрос концентрации. 213 тыс. га в одни руки не воспринимается обществом, это слишком большие объемы, и это, безусловно, мы будем пересматривать. Но вопрос того, в каком формате, какие критерии, будут ли это какие-то процентные, 0,5%, допустим, или 0,3%, или это будет зафиксировано в гектарах, что не более чем столько-то", - сказал он.



По словам Лещенко, президент Украины Владимир Зеленский дал ему поручение отработать этот вопрос с народными депутатами, профильными ассоциациями, собственниками паёв, и непосредственно с органами государственной власти и местного самоуправления.



"Они должны высказать свою позицию, мы это все обработаем, и в рамках их предложений будем пытаться найти компромисс. Я думаю, что по вопросу концентрации земель на начало декабря у нас уже будет какая-то проектная часть, которая должна устроить всех", - пояснил он.



Также Лещенко отметил, что несмотря на критику, президент запустил во вопросу земельной реформы "режим национального диалога".



Напомним, 14 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение сельхозземель всех форм собственности.



11 ноября президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что между первым и вторым чтением в Верховной Раде в законопроекте о рынке земли будет закреплено право продажи и покупки земли только украинскими гражданами и компаниями.



Кроме того, Зеленский заявил, что граждане других государств и иностранные компании получат право покупать украинскую землю, только если на это даст согласие украинский народ на всеукраинском референдуме. Президент отметил, что в ближайшее время Верховная Рада разработает и примет закон, который "четко установит виды и механизмы референдума, и наконец-то даст украинцам право решать судьбу того или иного очень важного дня них вопроса".



