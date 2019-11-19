Лавров призвал Францию и Германию повлиять на Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Германия и Франция должны повлиять на Украину для выполнения Минских соглашений.



"Рассчитываем, что они (Германия и Франция - Ред.) используют свои отношения с официальным Киевом для того, чтобы они осознали безальтернативность движения в направлении полного выполнения минского комплекса мер", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Он добавил, что на данный момент созрели условия встречи в Нормандском формате.



Перед этим 18 ноября Лавров встретился с бывшим премьер-министром земли Бранденбург (Германия) Маттиасом Платцеком и экс-главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем, также обсудив предстоящую встречу в Нормандском формате.



Ранее полномочный представитель России в минской Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов сообщил, что Киеву не стоит рассчитывать на пересмотр Минских соглашений и пытаться покинуть их в одностороннем порядке.



Напомним, встреча Нормандской четверки должна произойти 9 декабря в Париже.



