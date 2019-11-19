HBO показал первый тизер сериала «Пятая авеню»

«Пятая авеню» — комедийный научно-фантастический сериал о космическом туризме в мире будущего. HBO показал зрителям его первый тизер.



Хью Лори играет Райана Кларка — капитана одного из космических кораблей. Вместе с группой туристов он отправляется в космическое путешествие, но в какой-то момент лайнер ломается — и Кларку и его команде приходится заниматься кризисным менеджментом.



Режиссер и сценарист проекта — автор «Смерти Сталина» Армандо Ианнуччи. Упомянутый фильм прошлой зимой должен был выйти в российский прокат, но в последний момент у него отобрали прокатное удостоверение — в ленте нашли признаки экстремизма.



Ианнуччи и Лори уже встречались на съемочной площадке фильма «История Дэвида Копперфилда» по роману Чарльза Диккенса.



Премьера «Пятой авеню» запланирована на январь 2020 года.





