Особая диета поможет избежать серьезных проблем при гриппе

Как показали исследования Йельского университета, если человек заразился гриппом, ему следует придерживаться рациона с ограниченным количеством углеводов, повышенным содержанием жиров и умеренным содержанием белков, передает "Звезда". Это позволит снизить риск развития осложнений и быстрее пережить инфекцию.



Такой режим питания известен как кетогенная диета. При этом подходе большую часть энергии организм получает не из сахара, а из жирных кислот и образованных кетоновых тел. Этот механизм повышает выносливость и устойчивость к стрессу. Оказалось, некоторые продукты метаболизма кетоновых молекул подавляют активность клеток, связанных с развитием воспаления. Одновременно с этим происходит рост числа иммунных клеток - гамма-дельта Т-лимфоцитов. Они способствуют выработке слизи, которая препятствует распространению патогенов.



Были проведены эксперименты, в рамках которых грызунов заражали вирусом гриппа типа А. Притом, животных делили на две группы. Первая сидела на кетогенной диете, а вторая питалась привычным образом (контрольная группа). В итоге животные из первой группы демонстрировали более высокие показатели выживаемости. У них сохранялся оптимальный уровень кислорода в крови, поддерживался вес и отмечалось меньшее присутствие вируса в легких.

